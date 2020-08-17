وجبة تنقلات شاملة بين كبار مسؤولي منطقة حدود العمري

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جي بي سي نيوز:- نفذت صباح اليوم وجبة شاملة من التنقلات شملت عددا من كبار المسؤولين في منطقة حدود العمري على خلفية زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى الحدود كشف عن وجود تقصير في العمل وضبط الحدود الامر الذي ترتب عليه دخول حالات مصابة لفايروس "كورونا" ، بحسب "الدستور" .

وكشف مصدر طلب عدم ذكر اسمه ان تحقيقا موسعا فتح من قبل جهات ذات علاقة ستقوم باستجواب و التحقيق مع جميع الموظفين دون استثناء للكشف عن المقصرين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وباشرت الجهات المختصة حسب المصدر باجراءات لوجستية على حدود العمري منها تخصيص كوادر طبية من وزارة الصحة و زيادة عدد الكرفانات و توفير اماكن ملائمة لحجر العائدين الى اراضي المملكة و سائقي الشاحنات منعا لدخول المزيد من الحالات