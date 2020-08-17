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محافظ الداير يلتقي مدير "مياه جازان" ويناقش مشروعات المياه وسقاية مزارع البن

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أكد ضرورة مضاعفة الجهود وإنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد

محافظ الداير يلتقي مدير

ناقش اليوم، محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، مع مدير عام المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن جبر، مشروعات المياه بالمحافظة، وسبل تلافي انقطاعات المياه، بحضور رؤساء المراكز ومهندسي المشروعات وأعضاء المجلس المحلي، في إطار اللقاءات التي يعقدها لمتابعة المشروعات التنموية في المحافظة.

وتفصيلاً؛ عقد محافظ الداير اجتماعًا مطولاً بصالة الاجتماعات، مع مدير عام المياه بالمنطقة، مستعرضًا أهم المشروعات القائمة التي تحتاج إلى صيانة، والمشروعات المستقبلية.

وأكد مدير عام المياه أنه تم تنفيذ عديد المشروعات لربط المحافظة بشبكات التوزيع، فيما تطرق الاجتماع إلى الموضوعات المتعلقة بالمقاولين، وضرورة زيادة عدد الصهاريج لضمان سرعة إيصال المياه.

كما ناقش محافظ الداير سير مشروع سقاية مزارع البن بالمحافظة، وضمان شمول المشروع العدد الأكبر من المزارع، من أجل دعم جهود المزارعين، وتحقيق تطلعات الوطن من هذا المنتج الاقتصادي المهم، في ظل دعم القيادة واهتمامها به.

وأكد محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات أمير جازان، ونائبه، مُشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد، ومتابعة المتعثر منها، وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة، وتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن من الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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