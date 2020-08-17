"العمال الكردستاني" يسقط مروحية تركية في شمال العراق

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استهدف بنيرانه طائرة أخرى وأجبرها على الفرار

أعلن حزب العمال الكردستاني اليوم (الاثنين)، إسقاط مروحية عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق، رداً على مقتل أحد قادته مع ضابطين من الجيش العراقي الأسبوع الماضي.

وأكد مدير ناحية كاني ماسي حيث سقطت المروحية على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، تحطّم الطائرة التركية.

وبين المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، أن المروحية المحطمة من نوع سكورسكي.

وأضاف المركز في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الحزب أطلق النار على مروحية ثانية من نوع سكورسكي، وأجبرها على الفرار بعد عشر دقائق من إسقاط المروحية الأولى.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه العملية جاء ثأراً للقائد الكردي عكيد كرزان واثنين من ضباط الجيش العراقي الذين قتلوا في غارة جوية لجيش الاحتلال التركي.