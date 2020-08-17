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الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي

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الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي
يحتاج إلى برنامج تأهيلي ولياقي مكثف

الإصابة تنهي موسم

يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.
ومن المرجح عدم مشاركة المقهوي فريقه بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
يُذكر أن الأهلي يحل في المركز الثالث بـ43 نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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