إيران قدَّمت مكافآت لـ"طالبان" لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان

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ترتبط بـ6 هجمات على الأقل نفَّذتها الحركة في 2019

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن مصادر استخبارية اليوم الاثنين أن وكالات الاستخبارات الأمريكية لديها مؤشرات حول تقديم إيران مكافآت لمقاتلي حركة طالبان لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان.

وبيّنت المصادر أن المكافآت ترتبط بست هجمات على الأقل، نفّذتها الحركة المتشددة في العام الماضي 2019 وحده، بما في ذلك تفجير انتحاري في قاعدة جوية أمريكية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفقًا لوثيقة إحاطة لوزارة الدفاع الأمريكية، اطلعت عليها "سي إن إن"، فإن مكافآت قدمت من حكومة أجنبية إلى شبكة حقاني للهجوم على قاعدة باجرام الجوية في 11 ديسمبر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل مدنيَّيْن، وإصابة أكثر من 70 آخرين، من بينهم أربعة موظفين أمريكيين.

ولا يزال اسم الحكومة الأجنبية التي دفعت هذه المكافآت سريًّا، لكنّ مصدرَين مطلعَين على المعلومات أكدا أنها إيران.