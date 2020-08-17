أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيران قدَّمت مكافآت لـ"طالبان" لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان

Print
إيران قدَّمت مكافآت لـ"طالبان" لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان إيران قدَّمت مكافآت لـ"طالبان" لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان
ترتبط بـ6 هجمات على الأقل نفَّذتها الحركة في 2019

إيران قدَّمت مكافآت لـ

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن مصادر استخبارية اليوم الاثنين أن وكالات الاستخبارات الأمريكية لديها مؤشرات حول تقديم إيران مكافآت لمقاتلي حركة طالبان لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان.

وبيّنت المصادر أن المكافآت ترتبط بست هجمات على الأقل، نفّذتها الحركة المتشددة في العام الماضي 2019 وحده، بما في ذلك تفجير انتحاري في قاعدة جوية أمريكية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفقًا لوثيقة إحاطة لوزارة الدفاع الأمريكية، اطلعت عليها "سي إن إن"، فإن مكافآت قدمت من حكومة أجنبية إلى حقاني للهجوم على قاعدة باجرام الجوية في 11 ديسمبر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل مدنيَّيْن، وإصابة أكثر من 70 آخرين، من بينهم أربعة موظفين أمريكيين.

ولا يزال اسم الأجنبية التي دفعت هذه المكافآت سريًّا، لكنّ مصدرَين مطلعَين على المعلومات أكدا أنها إيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
د. الباز يرد على رسالة أحد مشاهدي البرنامج .. "أنتم مع الناس أم مع الحكومة ؟!" | أخر النهار

د. الباز يرد على رسالة أحد مشاهدي البرنامج .. "أنتم مع الناس أم مع الحكومة ؟!" | أخر النهار

"الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا

"الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا

"الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا

"الجمارك" تدعو لمنافسة تجهيز شبكة حاسباتها بمطار أبها.. استعلم من هنا

الملك يوجه الحكومة بتفعيل خطط ميدانية سريعة لمواجهة موجة كورونا الجديدة في الأردن

الملك يوجه الحكومة بتفعيل خطط ميدانية سريعة لمواجهة موجة كورونا الجديدة في الأردن

شبكة عيون الإخبارية