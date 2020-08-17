أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

باسيل يدافع عن تهم الإهمال: نحن مستهدفون

Print
باسيل يدافع عن تهم الإهمال: نحن مستهدفون باسيل يدافع عن تهم الإهمال: نحن مستهدفون

جي بي سي نيوز :- رفض وزير الخارجية اللبناني السابق وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل الاتهامات الموجهة إليه وإلى التيار الوطني الحر الذي يترأسه وإلى رئيس الجمهورية ميشال عون بالمسؤولية عن حدوث انفجار مرفأ بيروت واصفا ذلك بالمؤامرة.

وساق باسيل مجموعة من التبريرات التي تدخل في باب المناورة لإبعاد الشبهات عن الاتهامات بالفساد خلال ممارسة مهامه في الحكومات السابقة.

وأشار باسيل إلى أنه يتعرض لحملة استهداف واسعة من الإعلام وحرب نفسية من قبل من وصفهم بسماسرة الإستغلال السياسي وأبواق الحقد الإعلامي الذين حملوه بالمسؤولية عن انهيار الأوضاع في لبنان.

وقال "نحن مستهدفون بكل شيء، بالشخصي وبالسياسي والأهم بالاعلام عبر تحميلنا مسؤولية كل ما يحصل من مصائب وعبر الحرب النفسية التي تهدف لتشويه السمعة وللشيطنة ولغسل الأدمغة وهذا هو الاغتيال السياسي... هذا علم قائم وتمارسه دول كبيرة من ضمن مخطّطات كبيرة، ويتمّ تدريسه".

ولفت في مؤتمر صحافي عقده الأحد “الكل يجب أن يكون تحت سقف التحقيق والقانون من وزراء معنيين ومدراء وموظفين مسؤولين وقادة أجهزة مختصّين وقضاة صدّروا قرارات”.

وشدد رئيس التيار الوطني الحر على أن “الكل تحت التحقيق والقانون، لكن هناك فرقا بين من اكتشف ونبّه وراسل، وبين العارف الذي سكت وأهمل”، وتابع “نحن مع كلّ إجراء يوصل للحقيقة والمحاسبة بالإعتماد أولاً على أجهزتنا ومؤسساتنا الأمنية والقضائية لتقوم بعملها بسرعة وشفافية وفعالية بمساعدة كل الخبراء الراغبين والقادرين من الخارج”، واضاف “بحال قصّرت اجهزتنا أو تقاعست أو تواطأت فالباب يصير مشرّعا لكل الاحتمالات والمطالبة تصير مشروعة”.

وقال باسيل “بكل الحالات، الحقيقة مطلوبة والمحاسبة واجبة، الفرق أن الاهمال معروف وموّثق ويتطلّب تحقيقات سهلة وسريعة، امّا حادث التفجير فهو غامض ويتطلّب تعمّقا بالتحقيق”، ولفت الى أنه “بالشق المعنوي العزاء الوحيد هو الحقيقة والمحاسبة، فنحن امام فاجعة حصلت على مرحلتين وبسببين: واحدة على سبع سنين بسبب الإهمال والثانية بلحظة بسبب حادث إمّا غير متعمّد أو تخريبي او اعتدائي”.

وصاحب تولي جبران باسيل لعديد من المناصب موجة انتقادات في وقت تصاعدت نقمة الشارع في لبنان إزاء تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

وعن علاقته بحزب الله أكد باسيل أنه يقف مع حزب الله في مقاومة إسرائيل للدفاع عن لبنان ولكنه لا يتحمل مسؤولية أخطائه داخل لبنان.

ويرتبط حزب الله والتيار الوطني الحر بتحالف استراتيجي منذ العام 2006، ورغم بعض المنغصات التي تعود إلى شخصية رئيس التيار جبران باسيل بيد أن الأخير ظل ثابتا في دفاعه عن الحزب من موقعه في المحافل الدولية، ما جعله مهددا بأن تشمله العقوبات الأميركية.

ويعد باسيل أحد أبرز الأسباب الرئيسية لازدياد الغضب الشعبي خاصة من تصريحاته الاستفزازية في قضايا عدة، ورفضه للانتقادات التي تطاله والتي تتهمه بالفشل في إدارة البلاد وتفشي الفساد على غرار العديد من المسؤولين.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية التي يحمّلونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والتي يرونها السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

العرب اللندنية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
د. الباز يرد على رسالة أحد مشاهدي البرنامج .. "أنتم مع الناس أم مع الحكومة ؟!" | أخر النهار

د. الباز يرد على رسالة أحد مشاهدي البرنامج .. "أنتم مع الناس أم مع الحكومة ؟!" | أخر النهار

الملك يوجه الحكومة بتفعيل خطط ميدانية سريعة لمواجهة موجة كورونا الجديدة في الأردن

الملك يوجه الحكومة بتفعيل خطط ميدانية سريعة لمواجهة موجة كورونا الجديدة في الأردن

موجز أخبار الخامسة: الحكومة تنفي وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

موجز أخبار الخامسة: الحكومة تنفي وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

تفاصيل مباراة الحكومة في العلمين.. فريق مدبولي هزم الوزراء 3-2 (صور)

تفاصيل مباراة الحكومة في العلمين.. فريق مدبولي هزم الوزراء 3-2 (صور)

شبكة عيون الإخبارية