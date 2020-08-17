أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمشاركة من جازان ونجران.. بـ 700 شاب من 32 فريقاً مونديال عسير يسدل الستار

Print

بمشاركة من جازان ونجران.. بـ 700 شاب من 32 فريقاً مونديال عسير يسدل الستار

أظهرت الإحصاءات الأخيرة لمونديال عسير الرياضي الرابع لكرة القدم مشاركة واسعة من قبل شباب المنطقة وبعض المناطق المجاورة مثل جازان ونجران.
وأسدل الستار أمس على الفعالية التي استمرت 32 يوماً ونظمتها أمانة المنطقة ضمن فعاليات صيف عسير 2020، بمشاركة 700 شاب يمثّلون 32 فريقاً من 3 مناطق هي عسير وجازان ونجران، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 )، حيث تم وضع المسافات الآمنة في دكة بدلاء الفرق، مع تعقيم يومي بعد نهاية اللقاءات لجميع الأدوات المستخدمة.


وأشار أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي إلى أن مونديال هذا العام أقيم في ظل ظروف خاصة واستثنائية على العالم أجمع إلا أنه حقق النجاح والهدف المنشود، مبيناً أن الفعالية شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً لأن موقعها مرتبط بفعاليات صيفية أخرى في حديقة "المشهد" وهي بذلك فرصة للتنزه برفقة الأسرة ومتابعة مباريات المونديال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية