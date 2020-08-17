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ألمانيا تحذر من هدوء خادع في ليبيا

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ألمانيا تحذر من هدوء خادع في ليبيا ألمانيا تحذر من هدوء خادع في ليبيا
تقترح منطقة منزوعة السلاح حول سرت

ألمانيا تحذر من هدوء خادع في ليبيا

حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته العاصمة الليبية، اليوم الاثنين، من هدوء خادع يسود حالياً البلد الغارق في الفوضى.

وذكر "ماس" خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، أن بلاده تدعم إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت، وإيجاد سبل لإنهاء هذا الوضع الشديد الخطورة، وفقاً ل"فرانس 24".

وأضاف أنه ناقش هذا المقترح مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

دعا الوزير الألماني إلى مكافحة شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين بشكل أكثر فعالية.وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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