أمين عام حزب الله السابق يثير جدلا بتحريم المشاركة في عاشوراء- (تغريدات)

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جي بي سي نيوز:- أفتى الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، صبحي الطفيلي، بـ”تحريم” المشاركة في ذكرى عاشوراء، بسبب عدم مراعاة الشروط الصحية الخاصة بوباء كورونا، كما انتقد من جهة أخرى استمرار وجود السلاح الإيراني في لبنان، معتبرا أنه “ضرورة أمريكية- صهيونية” تهدد بحرب أهلية في لبنان.

ودوّن الطفيلي على صفحته الرسمية في موقع تويتر: “في ظل انتشار عدوى جائحة كورونا، يُحرّم شرعاً المشاركة بأي تجمع لا تُراعى فيه كل شروط الوقاية الصحيّة من وباء كورونا، سواء كان هذا التجمع تحت عنوان إحياء عاشوراء أو أي عنوان آخر” ، وفق "القدس العربي" .

وأضاف في تدوينة أخرى تحت عنوان “ما أقبح الفساد”: “السلاح الإيراني في لبنان يستظلّه الصهيوني آمناً. ويستظلّ اللبناني ببركته الجوع والفساد والموت. ويتفانى هذا السلاح في خدمة سلطان اللصوص والقتلة، ويجاهد لتمكينهم ممّا بقي في البلد. ويطارد المتظاهرين السّلميين بحرابه، ويتهدّدهم بحرب أهلية. النهي عن المنكر واجب عيني”.

كما نشر على صفحته فيديو لخطبة جمعة ألقاها مؤخرا تحت عنوان: “لا تُخدع.. سلاح إيران في لبنان ضرورة أمريكية صهيونية”.

وكان الطفيلي وجّه في وقت سابق انتقادات لاذعة لمن يعارضون قرار السلطات التركية إعادة متحف “آيا صوفيا” إلى مسجد، وفتحه مجددا للصلاة، مستغربا سكوت هؤلاء عن “اغتصاب الأقصى وآلاف المساجد وهتكها والنيل من النبي والقرآن والتحريض على المسلمين وقتل وتهجير عشرات الملايين منهم ونهب ثرواتهم باسم محاربة الإرهاب”.

"لا تُخدع ... سلاح إيران في لبنان ضرورة أمريكية صهيونية" https://t.co/96J1WZWMQN via @YouTube — الشيخ صبحي الطفيلي (@SobhiTfaily) August 14, 2020

— الشيخ صبحي الطفيلي (@SobhiTfaily)