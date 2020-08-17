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المركز السعودي للطاقة: 27% نسبة توفير المكيفات عالية الكفاءة سنويًا

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المركز السعودي للطاقة: 27% نسبة توفير المكيفات عالية الكفاءة سنويًا المركز السعودي للطاقة: 27% نسبة توفير المكيفات عالية الكفاءة سنويًا
ومختصون يؤكدون أهمية خطوات ترشيد الاستهلاك للأجهزة

المركز السعودي للطاقة: 27% نسبة توفير المكيفات عالية الكفاءة سنويًا

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن حجم التوفير في استهلاك الطاقة بين المكيفات عالية الكفاءة والمكيفات منخفضة الكفاءة يصل إلى 27% من الاستهلاك السنوي.

وبين المركز أن فرق التوفير يصل إلى 1011 ريالًا سنوياً بين ثلاثة مكيفات مستوى كفاءتها "ج" ويعتبر متوسط الكفاءة، وبين ثلاثة مكيفات مستوى كفاءتها "ز" وهو أقل مستويات كفاءة الطاقة.

وجرى احتساب الفرق في ظروف عدة، وهي: سعة المكيفات 24 ألف وحدة، وتشغيل المكيفات 2700 ساعة سنوياً، وسعر التعرفة 18 هللة.

وأكد مختصون في كفاءة، أهمية تطبيق خطوات عديدة تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف، منها: إغلاق النوافذ والأبواب، وسد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار إلى داخل المنزل، أو تسرُّب الهواء البارد إلى خارجه، واستخدام الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية في المناور أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز.المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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