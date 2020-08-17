"تعليم جدة" يعلن حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلمًا ومعلمة

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إخلاء طرف المشمولين سيتم إلكترونيًا عبر نظام "فارس"

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم الاثنين، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ والتي شملت 2168 معلمًا ومعلمة.

وقال مدير إدارة شؤون المعلمين علي الغامدي: اللجان المكلفة بنين وبنات أنهت أعمال الحركة ومراجعتها، حيث بلغ عدد المشمولين بالحركة لهذا العام 2168 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بنسبة 28% من إجمالي عدد المتقدمين والمتقدمات، منهم 1013 من شاغلي الوظائف التعليمية و1155 من شاغلات الوظائف التعليمية.

وأضاف "الغامدي": إخلاء طرف المشمولين بحركة النقل سيتم إلكترونيًا عبر نظام "فارس" بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع الأعمال والمهام التربوية والتعليمية المسندة إليهم.



إلى ذلك، ذكرت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين تهاني الدوسري أن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي.

وأشارت "الدوسري" إلى أن كافة عمليات الاستعلام والاعتراض على الحركة ستكون متاحة إلكترونياً من خلال نظام "نور" عن طريق حساب المعلم والمعلمة حتى تاريخ 29/12/1441هـ.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال رابط "نظام نور":

https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspxتعليم جدة حركة النقل الداخلي