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ديوان المظالم يستعرض أطر التعاون مع هيئة مكافحة الفساد

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ديوان المظالم يستعرض أطر التعاون مع هيئة مكافحة الفساد ديوان المظالم يستعرض أطر التعاون مع هيئة مكافحة الفساد
تناول الجانبان تعزيز العلاقات التشاركية في مجال النزاهة والحماية

ديوان المظالم يستعرض أطر التعاون مع هيئة مكافحة الفساد

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، والوفد المرافق له.

ونوقش في اللقاء تحديد أطر وآليات التعاون المشترك في المجالات ذات العلاقة بين ديوان المظالم وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى سُبل تطوير الارتباط الإلكتروني بين أنظمة الجهتين، وما يتصل بها من منفعة متبادلة، وذلك في إطار تحقيق التكامل البنّاء للأعمال المشتركة التي من شأنها رفع كفاءة وجودة بيئة العمل، وتحسين نتائجها ومؤشراتها على مختلف الأصعدة.

كما تناول الجانبان تعزيز العلاقات التشاركية في مجال النزاهة والحماية ضد الفساد، من خلال تعزيز مجالات التدريب النوعي والمتخصص بين الطرفين، وتأهيل الكوادر المتخصصة في الجوانب القانونية والقضائية لدرء نشاطات الفساد بشتى أنواعها، والعمل على تطوير أساليب الحماية المؤسسية من ظواهر الفساد؛ لاسيما فيما يختص به ديوان المظالم من الرقابة القضائية على تصرفات الأجهزة الإدارية ورقابة مشروعيتها، إلى جانب تكثيف الجهود في إيجاد مناخ معرفي متقدم لعقد ورش ولقاءات علمية وعملية تتناول ظاهرة الفساد في نطاق علمي مُحكم، تنعكس نتائجه على تحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة، فيما يصب في المصلحة العامة، ويحقق الأهداف المشتركة في كلا الجهتين.رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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