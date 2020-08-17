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ترسل وفداً أمنياً إلى غزة لوقف التصعيد بين الاحتلال و"حماس"

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مصر ترسل وفداً أمنياً إلى غزة لوقف التصعيد بين الاحتلال و"حماس" ترسل وفداً أمنياً إلى غزة لوقف التصعيد بين الاحتلال و"حماس"
يلتقي ممثلين عن الفصائل ويناقش إنهاء الحصار

مصر ترسل وفداً أمنياً إلى غزة لوقف التصعيد بين الاحتلال و

دفع التصعيد بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع القاهرة إلى تجديد وساطتها بإرسال وفد رفيع المستوى إلى قطاع غزة، الاثنين، في محاولة لتهدئة التوترات بين الطرفين.

ووصل الوفد المصري الذي يمارس دوراً تقليدياً في الوساطة بين "حماس" و"إسرائيل" ظهر اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويترأس الوفد الأمني المصري رئيس ملف فلسطين في المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبدالخالق.

وبيّن مصدر في "حماس" أن الوفد "سيلتقي قيادة "حماس" ثم سيلتقي ممثلين للفصائل، وستتركز النقاشات على سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر وإنهاء إجراءات الحصار التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة.

وتأتي زيارة الوفد في مسعى لوضع حد للتوتر في قطاع غزة بعد أسبوع من التصعيد تخلله قصف جوي وبري إسرائيلي وإطلاق بالونات محملة بمواد متفجرة باتجاه المناطق الإسرائيلية، مما أدى مرات عديدة إلى حرائق في أراض زراعية إسرائيلية قريبة من حدود القطاع. وفداً أمنياً غزة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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