أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

Print
أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم
أكد أن المشروع يعزز مشروعات التنمية في المملكة

أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر.

وقال إن مشروع "نيوم" محل أنظار العالم أجمع، والجميع على استعداد تام لأن يواصل المشروع برامجه وفق الخطط المرسومة.

وأضاف أن مشروع نيوم سيعزز المشروعات التنموية في المملكة ويسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ووفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.

وناقش مع الرئيس التنفيذي للمشروع العديد من النقاط التي تعزز انطلاقة العمل في هذا المشروع العملاق.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما يقدمه من دعم وتسهيل كل الإمكانيات منذ اللحظات الأولى لانطلاقة المشروع.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟

شبكة عيون الإخبارية