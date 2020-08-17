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الكويت تدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة

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الكويت تدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة الكويت تدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة
أكدت أنه يُعد انتهاكاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية وتهديد لأمن المنطقة

الكويت تدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة

أعربت دولة الكويت، اليوم، عن إدانة واستنكارها الشديدين لاستمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أراضي المملكة العربية ، من خلال إطلاق صاروخ بالستي باتجاه المنطقة الجنوبية، والتي تمكّنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الكويت، قوله: إن استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ البالستية، يُعد انتهاكاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية وتهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة.

وناشد المصدر المجتمع الدولي إلى المسارعة في تحمّل مسؤولياته لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن المملكة والمنطقة، مؤكداً وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.الكويت مليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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