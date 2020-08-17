عملية جراحية عاجلة تنقذ حاملاً مصابة بكورونا ومولودها بجازان

★ ★ ★ ★ ★

كانت تعاني انقباضات رحمية وجفافاً تاماً للسائل حول الجنين

تمكّن أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل في منتصف الشهر الثامن مصابة بفيروس كورونا كوفيد-19.

وأوضح الفريق المعالج أن السيدة كانت تعاني انقباضات رحمية غير منتظمة، وأظهرت الأشعة التلفزيونية جفافاً تاماً للسائل حول الجنين، كما أظهر تخطيط القلب وجود اضطرابات شديدة بنبض الجنين.

وبيّن أن الفريق الطبي اتخذ القرار بإجراء العملية لإنقاذ حياة الجنين مع اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المعمول بها، وقد تمّت العملية بنجاح.مستشفى الملك فهد المركزي جازان