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إعلان حركة النقل بتعليم محايل لـ 601 معلم ومعلمة

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متابعة نتيجة الحركة عبر نظام "نور"

إعلان حركة النقل بتعليم محايل لـ 601 معلم ومعلمة

اعتمد مدير تعليم محايل منصور عبدالله آل شريم، اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

وشملت الحركة 365 معلمًا من أصل 1174 معلمًا، تقدموا بطلب النقل وبنسبة 31.22٪، كما شملت حركة النقل 236 من أصل 761 معلمة متقدمة لحركة النقل الداخلي، أي بنسبة 31.47٪.

ودعت إدارة تعليم محايل، المعلمين والمعلمات للاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق حساباتهم في نظام "نور".

وكان مدير تعليم محايل، قد وعد مساء أمس عبر "سبق" بإصدار حركة النقل اليوم الاثنين.

إعلان حركة النقل بتعليم محايل لـ 601 معلم ومعلمة

إعلان حركة النقل بتعليم محايل لـ 601 معلم ومعلمة

مدير تعليم محايل منصور عبدالله آل شريم حركة النقل الداخلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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