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مدير "جامعة الطائف" يقف على جاهزية الكليات الجامعية بالخرمة ورنية.. غداً

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مدير "جامعة الطائف" يقف على جاهزية الكليات الجامعية بالخرمة ورنية.. غداً مدير "جامعة الطائف" يقف على جاهزية الكليات الجامعية بالخرمة ورنية.. غداً
للتأكد من توفير البيئة المناسبة لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدير

يقف رئيس ⁧جامعة الطائف⁩ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، غدًا، ميدانيًّا على جاهزية الكليات الجامعية بمحافظتي الخرمة ورنية التابعة لجامعة الطائف لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتأتي الجولة انطلاقًا من حرص ومتابعة رئيس جامعة الطائف للوقوف على الجاهزية؛ بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة، ومن ثم الاطلاع شخصياً على المشاريع بمرافق الكلية الجامعية، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بما يتعلق باختصاصات الجامعة.رئيس ⁧جامعة الطائف ⁩ الدكتور يوسف بن عبده عسيري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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