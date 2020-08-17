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التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 95% في يوليو

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التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 95% في يوليو التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 95% في يوليو
"المراقبة الوزارية" تبحث وضع السوق الأربعاء

التزام

نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في "أوبك+"، اليوم (الاثنين)، أن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة بلغت حوالي 95 بالمئة في يوليو (تموز).

وبينت المصادر أن الرقم غير نهائي بعد؛ إذ لم تصدق عليه اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من منتجين كبار في "أوبك" وخارجها، التي ستجتمع في وقت لاحق من اليوم.

وتجتمع لجنة وزارية لمجموعة "أوبك+"، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الأربعاء المقبل؛ للنظر في وضع سوق النفط ومدى الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي.أوبك+ إنتاج النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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