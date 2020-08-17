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امتهنوا تزوير الوثائق الرسمية.. شرطة القصيم تطيح بتشكيل عصابي من 6 باكستانيين

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امتهنوا تزوير الوثائق الرسمية.. شرطة القصيم تطيح بتشكيل عصابي من 6 باكستانيين امتهنوا تزوير الوثائق الرسمية.. شرطة القصيم تطيح بتشكيل عصابي من 6 باكستانيين
المتحدث الإعلامي: توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

امتهنوا تزوير الوثائق الرسمية.. شرطة القصيم تطيح بتشكيل عصابي من 6 باكستانيين

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية (في العقدين الرابع والخامس من العمر).

وأشار "السحيباني" إلى تورط المتهمين بامتهان تزوير الوثائق والمستندات الرسمية والترويج لها وبيعها، وقد ضبط بحوزتهم مبلغ 33020 ريالاً، والمواد والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة منطقة القصيم جرائم التزييف والتزوير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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