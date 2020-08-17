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فوائد زبدة الشيا للبشرة

فوائد زبدة الشيا للبشرة تعمل علي زيادة الكولاجين بها وهي عبارة عن دهون يتم استخلاصها من جوز شجرة الشيا إنه أبيض مصفر أو عاجي وله قوام كريمي يسهل دهنه على بشرتك تأتي معظم زبدة الشيا من أشجار الشيا في غرب إفريقيا يمكن لزيوت شجرة الجوز الغنية الموجودة في زبدة الشيا أن تتسرب إلى بشرتك مما يخلق حاجزًا ناعمًا وناعمًا يحبس الرطوبة يمكن أن يستمر تأثير الترطيب هذا عدة ساعات.

ومن فوائد زبدة الشيا للبشرة يوجد بها تركيزات عالية من الأحماض الدهنية والفيتامينات تجعل زبدة الشيا مكونًا تجميليًا مثاليًا لتنعيم البشرة وتحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات وعلاجية يمكن أن يؤدي استخدام زبدة الشيا على جسمك وخاصة وجهك إلى ترطيب بشرتك وتوحيدها وتلطيفها.

فوائد زبدة الشيا للبشرة

تستخدم زبدة الشيا كعنصر تجميلي لعدة قرون إن تركيزه العالي من الفيتامينات والأحماض الدهنية جنبًا إلى جنب مع تناسقه سهل الانتشار يجعله منتجًا رائعًا لتنعيم بشرتك وتهدئتها وتكييفها زبدة الشيا هي مرطب مثبت لبشرتك هناك الكثير من منتجات العناية بالبشرة بأسعار مختلفة تحتوي على زبدة الشيا كأحد المكونات الرئيسية.

زبدة الشيا لها خصائص مهدئة ومضادة للشيخوخة تجعل البشرة تبدو أكثر نعومة وتقلل من الشيخوخة فإن زبدة الشيا النقية على وجهك يمكن أن تؤدي إلى انتشار البثور حتى استخدام بعض المنتجات التي تحتوي على نسبة أقل من زبدة الشيا قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب ثبت أن زبدة الشيا لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن تهدئة الاحمرار والتورم على وجهك عن طريق استخدام منتجات زبدة الشيا.

فوائد زبدة الشيا في تجاعيد البشرة

زبدة الشيا لها خصائص مضادة للشيخوخة إذا كان هذا صحيحًا فإن الآلية الدقيقة ليست معروفة وقد تكون مرتبطة بتعزيز إنتاج الكولاجين أو تقليل تكسير الكولاجين الموجود بالفعل فهي تعمل علي عدم إظهار الخطوط الرفيعة بل إخفائها مطلقاً.

فوائد زبدة الشيا للبشرة الجافة

تستخدم زبدة الشيا عادة لتأثيراتها المرطبة ترتبط هذه الفوائد بمحتوى الأحماض الدهنية في الشيا بما في ذلك أحماض اللينوليك والأوليك والأحماض الدهنية والبالميتية عندما تقوم بتطبيق الشيا موضعيًا يتم امتصاص هذه الزيوت بسرعة في بشرتك تعمل كعامل إعادة ترطيب واستعادة الدهون وخلق الرطوبة بسرعة هذا يعيد الحاجز بين بشرتك والبيئة الخارجية ويحافظ على الرطوبة ويقلل من خطر الجفاف.

فوائد زبدة الشيا للبشرة الدهنية

تحتوي زبدة الشيا على مستويات عالية من حمض اللينوليك وحمض الأوليك هذين الأحماض يوازن كل منهما الآخر وهذا يعني أن زبدة الشيا يسهل على بشرتك امتصاصها بالكامل ولن تجعل بشرتك تبدو دهنية بعد الاستخدام.

فوائد زبدة الشيا للبشرة الملتهبة

من أهم فوائد زبدة الشيا علي البشرة أنها لها خصائص تحد من الالتهابات مجرد وضعها علي الجلد فهي تحفز وجود السيتوكينات والخلايا الجلدية الملتهبة الاخرى لتأخير إنتاجها فهو يساعد علي تقليل التهيج الناتج عن الهواء وتغير الطقس نع الاضافة إلي الاكزيما والصدفية

فوائد زبدة الشيا للبشرة الحساسة

زبدة الشيا غنية بأنواع مختلفة من الأحماض الدهنية تساعد هذه التركيبة الفريدة على تنظيف بشرتك من الزيوت الزائدة الزهم في الوقت نفسه تعيد زبدة الشيا الرطوبة لبشرتك وتحبسها في بشرتك حتى لا تجف بشرتك أو تشعر بأنها خالية من الزيت والنتيجة هي استعادة التوازن الطبيعي للزيوت في بشرتك مما قد يساعد في إيقاف حب الشباب قبل أن يبدأ.

فوائد زبدة الشيا لجميع أنواع البشرة

زبدة الشيا من الناحية الفنية هي منتج شجرة الجوز ولكن على عكس معظم منتجات الجوز فإن البروتينات منخفضة جدًا التي يمكن أن تسبب الحساسي في الواقع لا توجد مؤلفات طبية توثق وجود حساسية تجاه زبدة الشيا الموضعية لا تحتوي زبدة الشيا على مهيجات كيميائية معروفة بأنها تسبب جفاف البشرة كما أنها لا تسد المسام إنه مناسب لأي نوع من أنواع البشرة تقريبًا.

فوائد زبدة الشيا للبشرة في إنتاج الكولاجين

تحتوي زبدة الشيا على ترايتيربين يُعتقد أن هذه المركبات الكيميائية التي تحدث بشكل طبيعي تعمل على إلغاء تنشيط تدمير ألياف الكولاجينة قد يقلل هذا من ظهور الخطوط الدقيقة ويؤدي إلى بشرة ممتلئة.

فوائد زبدة الشيا للبشرة في تعزيز تجديد الخلايا

تعمل خصائص زبدة الشيا المرطبة ومضادات الأكسدة معًا لمساعدة بشرتك على إنتاج خلايا صحية جديدة يصنع جسمك باستمرار خلايا جلد جديدة ويتخلص من خلايا الجلد الميتة في الواقع تتخلص من ما بين 30.000 إلى 40.000 خلية جلد قديمة كل يوم خلايا الجلد الميتة تجلس على القمة تتكون خلايا الجلد الجديدة في الجزء السفلي من الطبقة العليا من الجلد البشرة مع التوازن الصحيح للرطوبة على سطح بشرتك سيكون لديك عدد أقل من خلايا الجلد الميتة في طريق تجديد الخلايا الجديدة في البشرة.

فوائد زبدة الشيا لتشقق الشفايف

قد يساعد في تقليل ظهور علامات التمدد والتندب يُعتقد أن زبدة الشيا تمنع تكاثر الخلايا الليفية الجدرة النسيج الندبي مع تشجيع نمو الخلايا السليمة لتحل محلها قد يساعد ذلك في شفاء جلدك مما يقلل من ظهور علامات التمدد والندبات.

فوائد زبدة الشيا للبشرة في تقليل الخطوط الرفيعة

من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين وتعزيز توليد خلايا جديدة قد تساعد زبدة الشيا في تقليل ما يسميه الباحثون التشيخ الضوئي التجاعيد والخطوط الدقيقة التي يمكن أن يخلقها الإجهاد البيئي والشيخوخة على الجلد وتعمل علي تجديد لون البشرة وإزالة الجلد الميت بها والحصول علي بشرة صافية خالية من الشوائب.

كيفية استخدام زبدة الشيا على وجهك

يمكن وضع زبدة الشيا مباشرة على وجهك قبل النوم قد يستغرق وضع الكريم مع زبدة الشيا كجزء من روتين العناية بالبشرة في الصباح بعض الوقت لتعتاد عليه قد تجعل الأحماض الدهنية والزيوت الموجودة في زبدة الشيا من الصعب وضع المكياج فوقها يمكنك أيضًا صنع قناع للوجه باستخدام زبدة الشيا والعديد من المكونات الأخرى اغسلي وجهك أولاً بغسول كريمي أو ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة من العسل الخام

3-4 قطرات من زيت بذور العنب

1 ملعقة كبيرة زبدة شيا نقية

تخلط جيدا وتوزع على وجهك اتركي القناع لمدة 10 إلى 12 دقيقة قبل تنظيف وجهك بلطف بالماء الدافئ ومنشفة ناعمة للحصول على أفضل النتائج توخ الحذر مع أقنعة الوجه هذه لأنها قد تزيد من ظهور حب الشباب إذا كنت عرضة لها.

الفوائد العامة لزبدة الشيا