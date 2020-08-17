★ ★ ★ ★ ★

فوائد البيض للشعر

فوائد البيض للشعر دهن البيض النيئ على شعرك قد يبدو أمرًا مزعجًا فإن الفوائد تجعل العملية تستحق العناء تمامًا أقنعة البيض للشعر هي واحدة من طقوس العناية بالشعر التقليدية الباقية في العالم في عالم يعمل فيه التلوث ومنتجات الشعر الصناعي على تجريد شعرنا من جميع الزيوت والبروتينات الطبيعية.

ومن أفضل فوائد البيض للشعر أنه يمنع البيض أيضًا تكسر الشعر عن طريق تكييف فروة الرأس ويزيد من نمو الشعر أيضًا لا تقلق أقنعة شعر البيض هذه ستحافظ على جميع المشاكل المتعلقة بشعرك البيض مليء بالبروتينات والمعادن وفيتامينات ب المركب يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية وخاصة البيوتين وفيتامينات ب المعقدة الأخرى في الحد من تساقط الشعر عن طريق تقوية جذور شعرك تساعد العناصر الغذائية.

فوائد البيض للشعر

بياض البيض هو أغنى مصدر للبروتين يحتوي أيضًا على معادن مثل النياسين والريبوفلافين والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وكلها تساعد في نمو الشعر يفضل الأشخاص ذوو الشعر الدهني استخدام البيض فقط حيث يساعدون في التحكم في إنتاج الزيت أثناء تغذية شعرك الأبيض لا يلطف شعرك مثل نظيره الأصفر.

صفار البيض هو الصفار غني بالبروتين أقل من البيض وهو مصدر وفير لفيتامينات ب المركب وحمض الفوليك المحتوى الدهني للصفار يجعله مكونًا ممتازًا للتكييف ولهذا السبب غالبًا ما يستخدمه الأشخاص ذوو الشعر الجاف كامل يسمح استخدام البيضة الكاملة لشعرك بجني الفوائد المشتركة للبياض وصفار البيض هذا مثالي للنساء ذوات الشعر العادي أو المختلط.

قناع البيض والصبار وزيت الزيتون

الآن نحن جميعًا على دراية جيدة بالفوائد المتعددة للصبار والبشرة ولكن هل تعلم أن الألوة فيرا يمكن أن توفر مجموعة من فوائد العناية بالشعر أيضًا يعمل الصبار كعامل تقوية رائع لشعرك يعمل وضعه مع زيت الزيتون على تقوية وتجديد الشعر الباهت يمكنك أيضًا استبدال زيت الزيتون بزيت الجوجوبا إذا كان شعرك دهنيًا.

طريقة الاستخدام: لعمل قناع البيض هذا أضيفي 2-3 ملاعق كبيرة من صفار البيض 4-5 ملاعق كبيرة من الصبار و2-3 ملاعق من صفار البيض يتم تسخين واحد معلقة كبيرة من زيت الزيتون لمدة عشرة د ثوان قبل خلطة ضعيه على الشعر كلة من الجذور حتي الاطراف وبتم تركه حتى30 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء البارد.

قناع البيض والموز والعسل

سيساعدك قناع الشعر القوي هذا على منع كل مشاكل الشعر التالفة التي قد تواجهها بينما تغذي البيضة شعرك بالبروتين سيعزز الموز والعسل الترطيب الطبيعي الذي يوفره البيض يمنحك زيت الزيتون والحليب القوة التي تشتد الحاجة إليها واللمعان المفقود من خصلاتك التالفة للحصول على أفضل النتائج ضعي هذا القناع مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

طريقة الاستخدام: بالنسبة للقناع تحتاج إلى خلط 1 بيضة 1 موز مهروس 3 ملاعق كبيرة حليب 3 ملاعق كبيرة عسل و 5 ملاعق زيت زيتون اخلط جميع المكونات معًا جيدًا في وعاء وتأكد من مزج جميع المكونات جيدًا الآن ضعي هذا القناع برفق على فروة رأسك وشعرك اتركي القناع لمدة ساعة واشطفه بلطف بالشامبو.

قناع البيض وزيت جوز الهند وزيت اللوز

يتمتع كل من زيت اللوز وجوز الهند بخصائص يمكن أن تحفز الحياة في شعرك الجاف وأضف إليه بروتين بياض البيض ودع القناع يعمل بسحره على خصلات شعرك.

طريقة الاستخدام: خذ وعاء واخلط 4-5 ملاعق كبيرة من حليب اللوز 3-4 ملاعق كبيرة من بياض البيض 1-2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند اخلطي جميع المكونات جيدًا وضعي القناع برفق على شعرك وفروة رأسك اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو لا تستخدمي البلسم للحصول على أفضل النتائج استخدم القناع ثلاث مرات في الأسبوع وشهد حياة متجددة لشعرك الجاف.

قناع البيض واللبن الرائب

من المحتمل أن يتخلص قناع الشعر هذا من مشاكل تساقط الشعر البيض واللبن الرائب معًا لا يقويان الشعر الضعيف فحسب بل اللبن الرائب له خصائص تمنع تساقط الشعر وتحافظ على قشرة الرأس إلى جانب كونه مكيفًا رائعًا.

طريقة الاستخدام: اخفقي بيضة واحدة واخلطي 3-4 ملاعق كبيرة من اللبن الرائب و 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون ينظف فروة الرأس الآن ضعي القناع برفق على فروة رأسك بمساعدة فرشاة واتركيه لمدة ساعة تقريبًا اشطفي القناع بالشامبو.

قناع البيض وزيت الخروع

بصرف النظر عن التغذية والتكييف يمكن لقناع البيض أن يساعد في نمو الشعر زيت الخروع الممزوج بالبيض يجعل حزمة الشعر فعالة لنمو الشعر ويمنع الصلع

طريقة الاستخدام: امسك وعاء واضرب بيضتين جيدًا أضف 1 ملعقة كبيرة زيت الخروع واخلط جيدا ضع هذا القناع على فروة رأسك وخيوطك واتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا بعد ذلك اشطفي شعرك بالشامبو المعتاد وامتنعي عن استخدام البلسم.

فوائد البيض للشعر الخفيف

يعتبر البيض مصدرًا وفيرًا للبروتينات والمواد الغذائية التي تعمل بمثابة غذاء للشعر تساعد هذه العناصر الغذائية على زيادة معدل نمو شعرك مع تعزيز نمو صحي جديد يمكن أن تثبت أقنعة البيض أنها أداة فعالة لترطيب شعرك بشكل طبيعي ورفع مستواه غني بالبروتين والبيوتين يمكن للبيض أن يوفر التغذية التي تشتد الحاجة إليها واللمعان الذي تريده في الخصلات التالفة.

فوائد البيض للشعر المتساقط

تساعد العناصر الغذائية أيضًا في الحد من تساقط الشعر عن طريق تحفيز فروة رأسك وتغذيتها وتقوية جذور الشعر مما يعمل علي تقويته والحد من التساقط أيضًا في تحفيز نمو الشعر الجديد مما يزيد من كثافة شعرك تساعد البروتينات على تقوية شعرك بينما تساعد الدهون في ترطيبه وتحسين ملمس الشعر صفار البيض غني بالبيوتين مما يساعد على ترطيب شعرك وتحسين مرونته

فوائد البيض للشعر الضعيف

يمكنهم أيضًا علاج الشعر الهش والحد من التقصف وتقصف الأطراف مع تحسين ملمس شعرك كما يمكن للبروتينات الموجودة في بياض البيض أن تساعد في تغذية شعرك ومنحه لمعانًا صحيًا نظرًا لأن الشعر يحتوي على 70٪ بروتين فإن البروتين الموجود في البيض يساعد في إعادة بناء فجوات الكيراتين التالفة في بنية شعرك هذا يساعد في شفاء الضرر.

فوائد البيض للشعر الجاف

يعتبر مزيج زيت الزيتون وصفار البيض من أبسط علاجات الشعر وأكثرها فعالية لا يمكن أن يترك شعرك ناعمًا وسلسًا فحسب بل يغذي فروة رأسك أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية لإعادة نمو الشعر.

المكونات

2 صفار بيض

1 ملعقة طعام زيت زيتون

طريقة التحضير

اخفقي صفار بيضتين وملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء حتى تحصلي على مزيج ناعم.

يتم وضع البيض على الشعر تأكدي من تغطية شعرك بالكامل بالمزيج.

يترك علي الشعر لمدة 20 دقيقة.

يجب الاستمرار علي غسل الشعر بالماء البارد يعمل الماء الساخن على طهي البيض ، مما يجعل من المستحيل التخلص من الرائحة.

رطب شعرك واتركيه يجف في الهواء.

يجب تكرار هذه الوصفة من مره إلي مرتين في الاسبوع

فوائد البيض للشعر الدهني

المكونات

2 بياض بيضه

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون (اختياري)

طريقة الاستخدام

اخفقي بياض بيضتين وملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء حتى تحصلي على مزيج ناعم.

ضعي البيضة المخفوقة على شعرك تأكدي من تغطية شعرك بالكامل بالمزيج.

يجب تركة لمدة 20 دقيقة علي الشعر.

استمر في غسل شعرك بالماء البارد.

رطب شعرك واتركيه يجف في الهواء.

يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع