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علاج الشعر الابيض

علاج الشعر الابيض من الطبيعي أن يتغير لون الشعر مع تقدم العمر لكن الشعر الأبيض يمكن أن يظهر في أي وقت تقريبًا في الحياة حتى المراهقين والأشخاص في العشرينات من العمر قد يلاحظون خيوطًا من الشعر الأبيض يحتوي جسم الإنسان على ملايين بصيلات الشعر أو الأكياس الصغيرة التي تبطن الجلد تولد البصيلات الشعر واللون أو الخلايا الصبغية التي تحتوي على مادة الميلانين مع مرور الوقت تفقد بصيلات الشعر الخلايا الصبغية مما يؤدي إلى لون الشعر الأبيض.

علاج الشعر الابيض

من خلال التشخيص والعلاج الصحيح يمكن إيقاف تطور الشعر الأبيض وعكس مساره في بعض الحالات يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن والعناية الجيدة بالشعر أيضًا ومع ذلك في بعض الحالات لا رجوع في العملية قد يؤدي الاستخدام المنتظم للعلاجات الطبيعية إلى إبطاء الشعر الأبيض وربما عكسه لكن شعر كل شخص يبدأ في النهاية بالتحول إلى اللون الأبيض وعلى الفرد أن يقرر ما إذا كان مرتاحًا للون الأبيض أو ما إذا كان يفضل محاولة كبح عملية الشيخوخة الطبيعية.

أسباب ظهور الشعر الأبيض

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب إلى جانب العمر تؤدي إلى تحول شعر الشخص إلى اللون الأبيض.

نقص فيتامين

أي نقص في فيتامين B-6 أو B-12 أو البيوتين أو فيتامين D أو فيتامين E يمكن أن يساهم في ظهور الشيب المبكر يشير تقرير صدر في مجلة التنمية إلى دراسات نقص مختلفة في فيتامين د 3 وفيتامين ب 12 والنحاس وعلاقتها بشيب الشعر وجدت أن نقص التغذية يؤثر على التصبغ مما يشير إلى أن اللون يمكن أن يعود مع مكملات الفيتامينات.

بحثت دراسة أجريت في المجلة الدولية لعلم الشعر عن العوامل المتعلقة بالشيب المبكر لدى الهنود الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا ووجد أن مستويات منخفضة من الفيريتين المصل الذي يخزن الحديد في الجسم وفيتامين ب 12 والكوليسترول الجيد HDL-C كانت شائعة في المشاركين الذين يعانون من شيب الشعر المبكر.

علم الوراثة

يرتبط الشيب المبكر لشعر الشخص إلى حد كبير بالوراثة وفقًا لتقرير صدر في المجلة الهندية للأمراض الجلدية والتناسلية والجذام يلعب العرق والعرق أدوارًا أيضًا يمكن أن يبدأ الشيب المبكر عند الأشخاص البيض في عمر 20 عامًا بينما يمكن أن يكون عمر الشخص 25 عامًا بين الآسيويين و 30 عامًا في السكان الأمريكيين من أصل أفريقي وفقًا لدراسة 2013 نفسها.

الاكسدة

في حين أن الشيب يكون وراثيًا في الغالب إلا أن الإجهاد التأكسدي في الجسم قد يلعب دورًا عندما تحدث العملية قبل الأوان يسبب الإجهاد التأكسدي اختلالات عندما لا تكون مضادات الأكسدة كافية لمواجهة الآثار الضارة للجذور الحرة الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تدمر الخلايا وتساهم في الشيخوخة والأمراض يمكن للإفراط في الإجهاد التأكسدي أن يعزز تطور الأمراض بما في ذلك البهاق قد يؤدي البهاق أيضًا إلى تحويل الشعر إلى اللون الأبيض بسبب موت خلايا الميلانين أو فقدان وظيفة الخلية.

حالات طبية معينة

قد تزيد بعض الحالات الطبية بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية من خطر تعرض الشخص للشيب مبكرًا في الواقع أظهرت الأبحاث المنشورة وجود علاقة بين تشوهات الشعر واختلال وظائف الغدة الدرقية الشعر الأبيض شائع أيضًا في داء الثعلبة وهي حالة جلدية مناعية ذاتية تسبب تساقط الشعر في فروة الرأس والوجه وأجزاء أخرى من الجسم عندما ينمو الشعر مرة أخرى يميل إلى أن يصبح أبيض بسبب نقص الميلانين.

ضغوطات الحياة الحقيقية



هناك دراسات بحثية متضاربة حول ضغوط الحياة الواقعية مثل تلك الناجمة عن الإصابة والتي تؤدي إلى الشيب المبكر وجدت دراسة واحدة من جامعة نيويورك نُشرت أن الخلايا المسؤولة عن لون الشعر يمكن أن تنضب عندما يكون الجسم تحت الضغط تشير دراسات أخرى إلى أنه على الرغم من أن الإجهاد قد يلعب دورًا إلا أنه ليس سوى جزء صغير من الصورة الأكبر حيث يساهم المرض والعوامل الأخرى.

التدخين

أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الإيطالية للأمراض الجلدية على الإنترنت أن المدخنين هم أكثر عرضة مرتين ونصف المرة لبدء الشيب قبل سن الثلاثين مقارنة بغير المدخنين أظهرت دراسة أجريت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن التدخين مرتبط بالشعر الأبيض المبكر عند الشباب.

صبغات الشعر الكيماوية ومنتجات الشعر

يمكن أن تسهم صبغات الشعر ومنتجات الشعر الكيميائية حتى الشامبو في ظهور الشيب المبكر للشعر تحتوي العديد من هذه المنتجات على مكونات ضارة تقلل من الميلانين يعتبر بيروكسيد الهيدروجين الموجود في العديد من صبغات الشعر أحد هذه المواد الكيميائية الضارة الاستخدام المفرط للمنتجات التي تبيض الشعر سيؤدي في النهاية إلى تحوله إلى اللون الأبيض.

منع وعكس الشعر الأبيض المبكر

إذا كانت العوامل الوراثية أو الشيخوخة هي السبب فلا شيء يمكن أن يمنع أو يعكس العملية ومع ذلك فإن علاج الشيب يمكن أن يسمح بإعادة تصبغ اللون إذا كان الفقد بسبب حالة طبية عندما يكون نقص النظام الغذائي والفيتامينات سببًا في ظهور الشعر الأبيض المبكر فإن تصحيح ذلك قد يؤدي إلى عكس المشكلة أو منعها من التدهور.

تناول المزيد من مضادات الأكسدة

يلعب النظام الغذائي للشخص دورًا في منع الشعر الأبيض. يمكن لنظام غذائي غني بمضادات الأكسدة أن يقلل من الإجهاد التأكسدي تشمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ما يلي:

الفواكه والخضروات الطازجة

شاي أخضر

زيت الزيتون

سمك

علاج الشعر الابيض بمعالجة النواقص

يجب على أي شخص لديه شعر أبيض ناتج عن نقص الفيتامينات أن يستهلك المزيد من الأطعمة الغنية بتلك الفيتامينات

على سبيل المثال تعد المأكولات البحرية والبيض واللحوم مصادر جيدة لفيتامين ب 12 كما أن الحليب والسلمون والجبن مصادر ممتازة لفيتامين د يمكن لمكملات الفيتامينات المتوفرة بدون وصفة طبية أيضًا تصحيح النقص.

علاج الشعر الابيض بالابتعاد عن التدخين

للتدخين آثار ضارة على الجسم ويساهم في ظهور الشعر الأبيض ووجد الباحثون صلة بين العادة وفقدان تصبغ الشعر للتدخين أثار سيئة للغاية علي صحة الاشخاص .

علاج الشعر الابيض بالعلاجات الطبيعية

هناك الكثير من صبغات الشعر في الأسواق التي تغطي الشعر الأبيض ولكن العديد منها يساهم في ظهور الشيب المبكر وقد يسبب الحساسية والتفاعلات السلبية تقدم العلاجات الطبيعية بديلاً لإبطاء تبييض الشعر دون الإضرار بالجسم أو التسبب في مزيد من الضرر بصبغة الشعر.

أوراق الكاري:

يعود الاستخدام الطبي لأوراق الكاري إلى قرون عندما يقترن بزيت الشعر ويوضع على فروة الرأس ، يمكن لأوراق الكاري أن تبطئ الشيب المبكر يسلط أحد التقارير في المجلة الدولية لأبحاث فارمتيك الضوء على الاستخدام التقليدي لأوراق الكاري للاحتفاظ بلون الشعر الأسود وحتى منع الشيب المبكر يمكن شراء أوراق الكاري من محلات السوبر ماركت الهندية وكذلك من محلات البقالة التقليدية.

برينجاراج:

وفقًا لبعض التقارير فإن الأقحوان الزائف سوف يغمق الشعر ويمنعه من أن يصبح أبيضًا مبكرًا يُغلى عصير الأوراق في زيت جوز الهند أو زيت السمسم وتدليكه في الشعر.

ثمار عنب الثعلب الهندي:

يُعرف أيضًا باسم ألما وهو مكمل عشبي معروف بعكس الشيب المبكر عن طريق تعزيز تصبغ الجلد يُعتقد أن فعاليته ترجع إلى أن عنب الثعلب غني بمضادات الأكسدة وخصائص مكافحة الشيخوخة متاح كفاكهة في محلات البقالة الهندية يمكن أيضًا العثور عليه كمسحوق أو مكمل متاح عبر الإنترنت أو في متاجر الأطعمة الصحية التقليدية يمكن خلط المسحوق بزيت جوز الهند وتطبيقه مباشرة على فروة الرأس.

شاي أسود:

يمكن للشاي الأسود أن يجعل الشعر أغمق وأكثر لمعانًا ونعومة يمكن استخدامه عن طريق نقع 3 إلى 5 أكياس شاي في كوبين من الماء المغلي وتبريده وإضافته إلى شعر نظيف ومبلل يمكن أيضًا خلط الشاي بالبلسم وتركه في الشعر لمدة ساعة ثم شطفه.