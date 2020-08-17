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أمر ملكي بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة "مدعي استئناف" على سلك أعضاء النيابة العامة

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أمر ملكي بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة "مدعي استئناف" على سلك أعضاء النيابة العامة أمر ملكي بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة "مدعي استئناف" على سلك أعضاء النيابة العامة

أمر ملكي بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة مدعي استئناف على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحث المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم. سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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