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"الصحة": تسجيل 1372 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1432 خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل (1372) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (299914) حالة، من بينها (28093) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1758) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1432) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (268385) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1372) حالة منها 46% إناث، و54% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %.

فيما بلغ عدد الوفيات (3436) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة، يرحمهم الله جميعاً. لافتةً إلى أنه تم إجراء (55613) فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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