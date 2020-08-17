أخبار عاجلة

أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة -
"بومبيو": الميليشيات هددت استقرار العراق.. ومستمرون في الضغوط  القصوى على طهران -
فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجيش اليمني يواصل تقدمه في "نهم" مكبداً  المليشيا الحوثية خسائر كبيرة

Print
الجيش اليمني يواصل تقدمه في "نهم" مكبداً  المليشيا الحوثية خسائر كبيرة الجيش اليمني يواصل تقدمه في "نهم" مكبداً  المليشيا الحوثية خسائر كبيرة
القوات حررت عدة مواقع مهمة في الجبهة و مرتفعات في سلسلة جبال صلب

الجيش اليمني يواصل تقدمه في

حققت قوات الجيش اليمني تقدماً جديداً في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش حررت عدة مواقع مهمة في جبهة نهم، إضافة إلى مرتفعات في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية التي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى.

هذا وقد نصبت قوات الجيش اليمني، كمينا محكما لمجموعة من المليشيا الحوثية، بعد أن استدرجتها في جبهة نجد العتق، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصرها، كما اسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيّرة للمليشيا المتمردة، في سماء مديرية نهم.

وبالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيا في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.قوات الجيش اليمني محافظة صنعاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زمالة مسك" تمنح الشباب الفرصة للمساهمة في تنمية السعودية وتحقيق أهدافها المستقبلية

"زمالة مسك" تمنح الشباب الفرصة للمساهمة في تنمية السعودية وتحقيق أهدافها المستقبلية

"صحة الطائف" تتفقد خدمات المستشفى المؤقت الأول لعلاج حالات كورونا

"صحة الطائف" تتفقد خدمات المستشفى المؤقت الأول لعلاج حالات كورونا

الإطاحة بتنظيم عصابي قام بتحويل 500 مليون ريال إلى خارج السعودية

الإطاحة بتنظيم عصابي قام بتحويل 500 مليون ريال إلى خارج السعودية

ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل

ترقية حامد الشمري إلى المرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل

شبكة عيون الإخبارية