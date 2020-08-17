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"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 10 مساءً

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"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 10 مساءً "مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 10 مساءً
دعا لعدم المخاطرة بالبقاء في الأودية أو قطع مياه السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية يمكن أن تؤدي إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها تستمر حتى الساعة 10 من مساء اليوم الاثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة؛ مصحوبة بنشاط في رياح سطحية غربية وشمالية غربية مسببة لأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني .

وأكد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة والقوى البشرية والآلية في جاهزية تامة، وتقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.مديرية الدفاع المدني جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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