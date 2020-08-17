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جامعة حائل.. الدراسة عن بُعد للنظري وحضورياً للعملي والاختبارات

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جامعة حائل.. الدراسة عن بُعد للنظري وحضورياً للعملي والاختبارات جامعة حائل.. الدراسة عن بُعد للنظري وحضورياً للعملي والاختبارات
خلال الفصل الأول.. ومنحت مجالس الكليات صلاحية تحديد المقررات

جامعة حائل.. الدراسة عن بُعد للنظري وحضورياً للعملي والاختبارات

أعلنت جامعة حائل اعتماد نظام إدارة التعلم الإلكتروني (البلاك بورد) وسيلة لتدريس المواد النظرية في السنة التحضيرية ومراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، خلال الفصل الأول من العام الجامعي (1441/ 1442هـ)، فيما أعتمدت التدريس حضورياً للمقررات العملية، والاختبارات الفصلية والنهائية مع تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية.

وأشار متحدث جامعة حائل سعود البلوي، إلى أن الجامعة منحت مجالس الكليات ومجلس عمادة السنة التحضيرية، صلاحية تحديد المقررات التي تری تدريسها حضورياً، شريطة تحديد وجدولة تلك المحاضرات وتقسيم الشعب تقسيماً يراعى فيه التباعد بين المتعلمين ويحقق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

وأضاف "البلوي" أن الجامعة أكدت على الكليات التي تُقدِّم المقررات العملية والتدريبية التي تتطلب الحضور للمعامل والمختبرات، بضرورة عمل خطة تقوم على مراعاة التدابير والإجراءات الاحترازية.

وقال: إن الجامعة أكدت على الكليات الصحية والطبية التي تتضمن خطط برامجها الأكاديمية مقررات للتدريب السريري في الفصل الدراسي الأول، بضرورة التنسيق والإعداد مع جهات التدريب خارج الجامعة بعد التأكد من توافر جميع الجوانب المتعلقة بالوقاية التي يحتاجها المتدرب.جامعة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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