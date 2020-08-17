الرئيس الإسرائيلي يدعو محمد بن زايد لزيارة القدس

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

أعلن الرئيس الإسرائيلي، أنه دعا ولي العهد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، لزيارة القدس بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين على تويتر "آمل أن يساعد الاتفاق بين بلدينا في بناء وتعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، وتحقيق مكاسب اقتصادية واستقرار إقليمي"، وأضاف أنه أرسل رسالة الدعوة، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأصدرت كل من الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، الخميس، بيانًا ثلاثيًا مشتركًا بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في اتفاق تاريخي يعمل على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن التوصل إلى "اتفاق سلام تاريخي" بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الجانبين أعلنا تطبيع العلاقات بشكل كامل.

وبموجب التطبيع بين البلدين يتم توقيع عدد من الاتفاقيات تتعلق بالاستثمار، والسياحة، والرحلات المباشرة، والأمن، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والثقافة، والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة، ومجالات أخرى ذات المنفعة المتبادلة.

وسيؤدي فتح العلاقات المباشرة بين البلدين إلى تغيير المنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وإقامة علاقات أوثق بين الناس.