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ارتفاع قياسي.. مستشفيات بيروت تكتظ بمرضى "كورونا"

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ارتفاع قياسي.. مستشفيات بيروت تكتظ بمرضى "كورونا" ارتفاع قياسي.. مستشفيات بيروت تكتظ بمرضى "كورونا"
توصية بإغلاق البلاد أسبوعين كاملين

ارتفاع قياسي.. مستشفيات بيروت تكتظ بمرضى

حذّر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم (الاثنين)، من أن معظم مستشفيات بيروت امتلأت بمرضى المستجد، الذي ارتفعت الإصابات به بشكل قياسي، بعد انفجار المرفأ قبل نحو أسبوعين.

وبين "حسن" في مؤتمر صحفي، أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية والخاصة في العاصمة خصوصاً باتت في مكان صعب، من حيث استقبال حالات مصابة بـ"كورونا" إن كان من ناحية أسرة العناية الفائقة أو أجهزة التنفس أو المرضى.

وقال الوزير اللبناني: "وصلنا إلى شفير الهاوية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت إلى توصيته بإقفال البلاد لمدة أسبوعين كاملين، مع الحفاظ على خصوصية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت حيث تنشط منظمات الإغاثة.

وسجل لبنان خلال الأسبوعين الماضيين معدلات قياسية في عدد الإصابات آخرها الأحد، إذ أعلنت وزارة الصحة عن 439 إصابة.

وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 8.881 بينهم 103 وفيات.بيروت فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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