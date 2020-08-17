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جامعة بيشة تقر ضوابط العملية التعليمية وفق الإجراءات الاحترازية

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جامعة بيشة تقر ضوابط العملية التعليمية وفق الإجراءات الاحترازية جامعة بيشة تقر ضوابط العملية التعليمية وفق الإجراءات الاحترازية
حضور "العملي" داخل المعامل مع مراعاة قواعد التباعد الجسدي

جامعة بيشة تقر ضوابط العملية التعليمية وفق الإجراءات الاحترازية

بحث رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي اليوم مع القيادات الأكاديمية بالجامعة، خطة بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات، بشكل يراعي المحافظة على سلامتهم في ظل استمرار جائحة المستجد.

وثمن رئيس الجامعة في بداية الاجتماع التوجيهات الكريمة بشأن استئناف العام الدراسي وفق خطة تعزز من جهود المملكة لتحقيق الأمان الصحي وجودة العملية التعليمية.

وأقرت الجامعة الخطة المشتملة على تحويل تدريس المقررات النظرية إلى فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني "البلاك بورد"، ودراسة جميع المقررات العملية والتدريبية والسريرية إلكترونيًا للجانب النظري وحضوريًا للجانب العملي داخل المعامل المتخصصة مع ضرورة مراعاة قواعد التباعد الجسدي والطاقة الاستيعابية للقاعات والمعامل.

وتمت مناقشة ضوابط سير العملية التعليمية بمقررات التعليم الإلكتروني، وخطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أنظمة التعليم الإلكترونية.رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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