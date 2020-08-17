أخبار عاجلة

أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة -
"بومبيو": الميليشيات هددت استقرار العراق.. ومستمرون في الضغوط  القصوى على طهران -
فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة جدة" تكرم فرسان الصيدلة أبطال كوفيد١٩

Print
بعد مسيرة عطاء متواصلة من التميز وتقديم الخدمات المهنية العلاجية

كرمت إدارة الرعاية الصيدلية بصحة جدة، اليوم، فرسان الصيدلة أبطال كوفيد١٩ بمجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة.

وسلم نائب المشرف العام بمجمع إرادة الدكتور خالد العوفي، ونائب مدير الرعاية الصيدلية بصحة جدة الدكتور فهد المولد، ومدير إدارة الصيدلية بمجمع إرادة الدكتور عوض المطيري، دروع الشكر للعاملين بالصيدلية.

وأعرب "العوفي" عن بالغ سعادته لهذا التكريم الذي يأتي امتدادًا لمسيرة عطاء متواصلة من التميز وتقديم الخدمات المهنية العلاجية والطبية لخدمة المجتمع وأفراده في ظل جائحة كورونا بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين.

وأشار "العوفي" إلى أن هذا الدور الإنساني يأتي في إطار التوعية الصحية والخدمة العلاجية والعمل الإنساني الذي يشتمل على كل عناصر العطاء لعدد من الممارسين الصحيين الذين يبذلون معظم وقتهم في الميدان الصحي من أجل سلامة الجميع، وفي رسالة سامية تحمل شعار التناغم والانسجام في العمل من أجل الوصول لأكبر شريحة في المجتمع وتحقيق الفائدة الاستراتيجية لوزارة الصحة نحو مجتمع صحي وآمن وخالي من الأمراض والأوبئة.

وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة

أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة

فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

شبكة عيون الإخبارية