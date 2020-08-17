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حصيلة قتلى الهجوم على فندق مقديشو ترتفع إلى 16

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حصيلة قتلى الهجوم على فندق مقديشو ترتفع إلى 16 حصيلة قتلى الهجوم على فندق مقديشو ترتفع إلى 16
بينهم 5 مهاجمين وشرطي

حصيلة قتلى الهجوم على فندق مقديشو ترتفع إلى 16

أفاد المتحدث باسم الصومالية إسماعيل مختار عمر، اليوم (الاثنين)، بأن ما لا يقل عن 16 شخصًا قتلوا في الهجوم، الذي شنته حركة الشباب أمس على فندق على ساحل العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف "عمر" في تغريدة في ساعة متأخرة أن خمسة مهاجمين من بين القتلى، وأن قوات الأمن فقدت أحد رجالها وأصيب 18 شخصاً، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، ذكر رئيس خدمة آمين للإسعاف عبدالقادر عبدالرحمن، أنهم نقلوا إلى المستشفيات 43 شخصاً على الأقل أصيبوا في الهجوم.

واقتحم مسلحون فندق إليت الفاخر في شاطئ ليدو، وفجروا سيارة ملغومة ثم أطلقوا النار من بنادق هجومية، في أحدث هجوم لحركة الشباب التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام 2008.الصومال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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