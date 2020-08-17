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‫رسميًا.. عودة الرحلات الجوية من إلى لندن في هذا التاريخ

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كشفها القنصل العام

‫رسميًا.. عودة الرحلات الجوية من السعودية إلى لندن في هذا التاريخ

كشف سيف آشر القنصل العام البريطاني بجدة ومبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى منظمة التعاون الإسلامي عن بدء الرحلات إلى لندن من ، حيث أكد في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه "سيتم فتح الطيران من جدة إلى لندن هيثرو لكل من البريطانيين وكل من يحمل تأشيرة دخول أو فيزا لبريطانيا ابتداءً من تاريخ 22 أغسطس الجاري".

يذكر أن المملكة أقرت تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - اعتبارًا من الأحد 20 رجب 1441 هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية حتى هذه اللحظة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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