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بالصور في اللقاء مع مستثمري الطائف.. الخطيب "هنا محطة عالمية للورود"

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تتمتع بمزايا فريدة

بالصور في اللقاء مع مستثمري الطائف.. الخطيب

الْتقى أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي اليوم الاثنين مع مجموعة من المستثمرين في القطاع السياحي في الطائف.

وكشفت وزارة السياحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الوزير استعرض مع المستثمرين جملة من المبادرات التي تهدف لتحفيز السياحة وتحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية.

وأوضح "الخطيب" أن الحديث والاستماع إلى المستثمرين كان واعدًا؛ موضحًا أن الطائف باعتبارها وجهة معروفة، لديها مزايا فريدة تؤهلها أن تكون محطة عالمية للورود يقصدها السياح ليتعرفوا -إضافة إلى ذلك- على تاريخها وطبيعتها الجميلة ومناخها اللطيف.

بالصور في اللقاء مع مستثمري الطائف.. الخطيب

بالصور في اللقاء مع مستثمري الطائف.. الخطيب

بالصور في اللقاء مع مستثمري الطائف.. الخطيب

وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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