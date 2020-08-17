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مذكرة تفاهم بين "عناية" والتجمع الصحي الأول وصندوق الوقف لمكافحة كورونا

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انطلاقاً من الدور التكاملي بين القطاعين الحكومي والخيري في تعزيز التنمية الصحية

مذكرة تفاهم بين

وقع كل من التجمع الصحي الأول، وجمعية عناية الصحية، وصندوق الوقف الصحي، مذكرة تفاهم للتصدي لجائحة كورونا.

مثّل التجمع الصحي في التوقيع على الاتفاقية الرئيس التنفيذي الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، وعن جمعية عناية الأمين العام الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، وعن صندوق الوقف الصحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري.

يأتي هذا المشروع انطلاقاً من الدور التكاملي بين القطاعين الحكومي والخيري في تعزيز التنمية الصحية ومكافحة جائحة كورونا وإسهاماً في تعزيز رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم.

وتعد المملكة العربية من الدول الأولى التي استشعرت خطورة ، وبذلت جهوداً استباقية واحترازية باحترافية عالية جداً للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره في مرحلة مبكرة، حيث تعاملت مع المرض بمنتهى الشفافية والجدية من منطلق حرصها على المواطنين والمقيمين من خلال حزمة من الإجراءات الاحترازية حتى أشادت بها منظمة الصحة العالمية وبعض الدول المتقدمة، وتوجتها برئاسة اجتماع دول الـG 20 من منطلق دورها الإنساني ومكانتها الدولية.

وتماشياً مع الاحترازات التي اتخذتها الدولة ـ أيدها الله ـ لمكافحة هذا الفيروس جاءت هذه الاتفاقية لتنفيذ مجموعة من البرامج التي تسهم في التصدي لهذه الجائحة تحقيقاً للمسؤولية الوطنية، واستكمالاً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في الحد من هذه الآفة والقضاء عليها.

مذكرة تفاهم بين

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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