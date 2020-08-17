لا وجود لـ"أرض أردوغان الصلبة".. الليرة تواصل السقوط وقرار مرتقب

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في حين تنامت التوقعات بزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح الخسائر

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين؛ حيث تنامت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات تشديد نقدي بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وخسرت الليرة أكثر من 0.25% إلى 7.3880 مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، من حوالى 7.3650 يوم الجمعة.

وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح خسائر الليرة؛ فقد لجأ البنك المركزي حتى الآن لإجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.

ووفق "رويترز"، قال مصرفي من إدارة الخزانة ببنك تجاري: إن إجراءات التشديد مهمة لليرة التي لم تهبط بالسرعة التي هبطت بها خلال الأزمة المالية في 2018.

ويعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر أغسطس يوم الخميس، ويتوقع بعض المحللين أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي؛ بينما يتنبأ آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خلال السيولة بدلًا من رفع السعر رسميًّا.

ويوم الجمعة، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيعقد اجتماعًا لمجلسه الاقتصادي لبحث التطورات؛ مضيفًا أن تركيا سَبَق أن واجهت مثل هذه الهجمات وأنها تقف على "أرض صلبة".الليرة التركية