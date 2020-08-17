جازان.. "قيصرية عاجلة" تنقذ حاملاً مصابة بكورونا وجنينها

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أجراها أطباء النساء والولادة بالمستشفى المركزي بعد جفاف السائل

تمكّن أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل في منتصف الشهر الثامن مصابة بفيروس كورونا كوفيد-19.

وأشار الفريق المعالج إلى أن السيدة كانت حاملاً في منتصف الشهر الثامن وكانت تعاني انقباضات رحمية غير منتظمة، وأظهرت الأشعة التلفزيونية جفافاً تاماً للسائل حول الجنين، كما أظهر تخطيط القلب وجود اضطرابات شديدة بنبض الجنين.

واتخذ الفريق الطبي القرار بإجراء العملية لإنقاذ حياة الجنين مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة وفق البروتوكولات الطبية المعمول بها وتمت العملية بنجاح، ولله الحمد.مستشفى الملك فهد جازان