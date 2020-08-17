بتمويل 10 ملايين ريال.. "بنك التنمية" يطلق منتج "أفق" لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة

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لرفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين

أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج "أفق" لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة بمبلغ تمويلي يصل إلى 10 ملايين ريال.

يأتي إطلاق منتج "أفق" انطلاقًا من توجه البنك الإستراتيجي إلى دعم المنشآت الصغيرة بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين عبر تقديم برامج مساندة تمكن رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية، ضمن دور البنك المحوري في دعم منظومة ريادة الأعمال وتوليد الوظائف للمواطنين عن طريق المنشآت الممولة من قِبل البنك.

وأكد نائب الرئيس لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن عبدالله الزهراني، أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى لـتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة.

وأوضح الزهراني، أن البنك خلال 12 عاماً قام بتمويل أكثر من ٢٥ ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت ٦ مليارات ريال، مستفيدة من خدمات وتسهيلات ٢٧ فرعاً للبنك حول المملكة.

جدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية وخلال مسيرة 50 عاماً قدم خدماته، لكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة بحجم التمويل يتجاوز 107 مليارات ريال سعودي في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المنشئات.

ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sdb.gov.sa/بنك التنمية الاجتماعية