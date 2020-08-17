باتت ملحة للدراسة والخدمات.. "خطة أملج" تريد حلاً عاجلاً لشبكة الجوّال

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ضعفها يدفع الأهالي للخروج من منازلهم بسياراتهم إلى أقرب مكان به تغطية

عبّر أهالي قرية الخطة التابعة لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، عن استيائهم من جراء عدم وجود شبكة تغطية للاتصالات والإنترنت.

وأكد الأهالي أنهم يعانون عدم وجود برج للجوّال في قريتهم، مشيرين إلى أن التغطية التي تصل إليهم من أقرب برج ضعيفة جداً وجيل ثانٍ لا تعمل فيها الإنترنت بالشكل المطلوب، مبينين أنهم يضطرون للخروج من منازلهم والذهاب بسياراتهم إلى أقرب مكان به تغطية ليتمكنوا من الاتصال عبر هواتفهم الجوّالة بشبكة الإنترنت خصوصاً مع توجه الدولة للحكومة الإلكترونية واستخدام المواطن خدمات الإنترنت والتطبيقات الحكومية، مثل "أبشر" وغيرها من التطبيقات، فضلاً عن احتياج طلاب المدارس للإنترنت بشكل يومي للتعليم عن بعد.

وقرية الخطة تبعد عن محافظة أملج 85 كيلو متراً باتجاه الجنوب الشرقي، وهي من قرى مركز الشبحة التابعة لمحافظة أملج، وتقع بارتفاع عن سطح البحر نحو 1000 متر ويبلغ عدد سكانها نحو 450 نسمة ويوجد بها مدرسة لتعليم البنات؛ حيث يبلغ عدد الطلاب والطالبات بالتعليم العام والجامعي نحو 150 طالباً وطالبة ويوجد بها عدد من المعلمين والإداريين.

وناشد الأهالي سرعة إنهاء مشكلتهم التي تؤرقهم، مشيرين إلى أن المملكة تشهد فترة تطور تكنولوجي كبير؛ مما جعل التواصل والاتصال عبر الإنترنت شيئاً أساسياً سواء في استخدام الخدمات، أو التعليم عن بُعد للطلاب.تبوك