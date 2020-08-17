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أمير الجوف يتفقد محطة كهرباء طبرجل ويؤكد استكمال أعمال المشروعات

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وجّه بتكثيف زراعة الأشجار التي تتناسب مع أجواء المنطقة وتتكيف معها

أمير الجوف يتفقد محطة كهرباء طبرجل ويؤكد استكمال أعمال المشروعات

تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، محطة كهرباء طبرجل 132، وكان في استقباله لدى وصوله المحطة محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، ومدير إدارة كهرباء الجوف بالنيابة المهندس هايل بن جبان الرويلي، ومدير مكتب طبرجل بالنيابة عيسى الشراري.

واستمع من المهندس الرويلي، لشرح عن المحطة التي تعـد من المحطات الحديثة ولا توجد عليها انقطاعات رئيسة خلال العام الحالي، ولديها القدرة على تغذية مدينة طبرجل وضواحيها وزيادة الأحمال المستقبلية.

كما أنها تغذي نحو 28000 مشترك لمدينة طبرجل وضواحيها، حيث سجلت العام الحالي أحمال 137 ميجاوات بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي، مستمعاً لشرح عن المحطة التي تم إنشاؤها في مركز ميقوع وهي في طور الاختبارات النهائية وسيتم تشغيلها قريباً لتخدم أهالي ميقوع وضواحيها.

وأعرب عن شكره للقائمين على المحطة، وحثهم على الاستمرار بهذا الأداء لضمان استمرار الخدمة للمواطنين.

بعد ذلك توجه لمشروع مركز الاحتفالات بطبرجل مرحلة أولى، وكان في استقباله لدى وصوله مقر المشروع محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ورئيس بلدية طبرجل ناصر بن عبدالله الوطبان.

واستمع لشرح من أمين المنطقة عن تأخر مقاول المشروع عن إنجاز العمل بأسباب جائحة كورونا، ووجود ملاحظة بعد مباشرة الموقع بضرورة إحلال التربة لموقع المشروع، حيث أكد المهندس الشرعان أنه سيتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال الأشهر الأربعة القادمة -بإذن الله-.

كما اطلع على مشروع إنشاء حدائق وساحات ومتنزهات وممشى ومسطحات خضراء وملاعب وألعاب أطفال، مستمعاً من المهندس عاطف الشرعان، لشرح عن أسباب تأخر المشروع حيث عزا ذلك لجائحة كورنا وتوقف المقاول وعدم إنجاز الأعمال بصفه مؤقتة، وتم استئناف العمل بالمشروع وسيتم إنجازه بالكامل خلال الأشهر الأربعة القادمة.

ووجّه أمير منطقة الجوف، بمواصلة أعمال المشروعات البلدية وتنفيذها بما يتناسب مع مناسبات الأهالي وتهيئتها لإقامة الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وتكثيف زراعة الأشجار التي تتناسب مع أجواء المنطقة وتتكيف معها من خلال مبادرة الجوف واحة خضراء.

رافقه في الجولة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.

أمير الجوف يتفقد محطة كهرباء طبرجل ويؤكد استكمال أعمال المشروعات

أمير الجوف يتفقد محطة كهرباء طبرجل ويؤكد استكمال أعمال المشروعات

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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