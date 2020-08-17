أخبار عاجلة

أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة -
"بومبيو": الميليشيات هددت استقرار العراق.. ومستمرون في الضغوط  القصوى على طهران -
فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

مقتل 15 شخصا بهجوم على فندق فخم في مقديشو

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
شاهد.. كلمة باللهجة المصرية لعضو كنيست إسرائيلي عن الاتفاق مع الإمارات تثير ضحك الحاضرين

شاهد.. كلمة باللهجة المصرية لعضو كنيست إسرائيلي عن الاتفاق مع الإمارات تثير ضحك الحاضرين

مشجعو باريس سان جيرمان يحتفلون في شوارع باريس بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

مشجعو باريس سان جيرمان يحتفلون في شوارع باريس بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

استقالة رئيس مالي بعد انقلاب عسكري

استقالة رئيس مالي بعد انقلاب عسكري

شاهد.. يخاطر بحياته لإنقاذ طفل علق رأسه بين قضبان النافذة

شاهد.. يخاطر بحياته لإنقاذ طفل علق رأسه بين قضبان النافذة

شبكة عيون الإخبارية