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ديوان المظالم.. 35.318 مستفيدًا من المحاكم الإدارية يقدمون مذكراتهم عبر معين

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ديوان المظالم.. 35.318 مستفيدًا من المحاكم الإدارية يقدمون مذكراتهم عبر معين ديوان المظالم.. 35.318 مستفيدًا من المحاكم الإدارية يقدمون مذكراتهم عبر معين
خدمة تستهدف تقليص أمَد التقاضي بجودة عالية وإتمام مستهدف التحول الإلكتروني

ديوان المظالم.. 35.318 مستفيدًا من المحاكم الإدارية يقدمون مذكراتهم عبر معين

أظهرت إحصائية جديدة للخدمات القضائية التي تقدّمها منصة "معين" الإلكترونية بديوان المظالم، بيانات المنصة التي استفاد منها 35.318 مستفيدًا من خدمة تبادل المذكرات؛ حيث يشكل هذا الرقم مجموع المستفيدين من الخدمة منذ إطلاقها في شهر شعبان الماضي.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعاوى، إمكانية تبادل المذكرات بشكل إلكتروني متكامل في جميع مراحل نظر دعواهم، والاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر في الدعوى من خلال الدخول إلى منصة "معين" الإلكترونية، بالإضافة إلى خاصية إشعار أطراف الدعاوى برسائل نصية تصل إلى هواتفهم المسجلة في منصة "معين" الإلكترونية؛ وذلك بشكل آلي ومباشر عند إيداع أي مذكرة، لتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد لأطراف الدعاوى وممثليهم.

يُذكر أن تحليل النتائج الإحصائية للخدمات القضائية الإلكترونية التي يقدّمها ديوان المظالم؛ يأتي تطويرًا لأعمال جميع المحاكم الإدارية بكل مستوياتها، بالإضافة إلى تحسين جودة مخرجاتها، من خلال استخدام التقنية لقياس مؤشرات أداء العمل القضائي، ومعرفة نِسَب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، ومدى تطور الخدمات الإلكترونية بمجال القضاء واتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

يشار إلى أن خدمة تبادل المذكرات، تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة للخدمات القضائية التي تقدّمها منصة "معين" الإلكترونية؛ سعيًا لتحقيق مضامين الأهداف الاستراتيجية لخطة ديوان المظالم التي تستهدف تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، إلى جانب إتمام مستهدف التحول الإلكتروني لجميع مجريات العمل القضائي.ديوان المظالم منصة معين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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