أخبار عاجلة

أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة -
"بومبيو": الميليشيات هددت استقرار العراق.. ومستمرون في الضغوط  القصوى على طهران -
فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البداية كانت هنا قبل 8 سنوات.. رواية جديدة مثيرة عن تاريخ ظهور "كورونا"

Print
البداية كانت هنا قبل 8 سنوات.. رواية جديدة مثيرة عن تاريخ ظهور "كورونا" البداية كانت هنا قبل 8 سنوات.. رواية جديدة مثيرة عن تاريخ ظهور "كورونا"
صاغها عالما فيروسات وأحياء وفق سجلات طبية لعمال مناجم تعود لـ 2012

البداية كانت هنا قبل 8 سنوات.. رواية جديدة مثيرة عن تاريخ ظهور

رواية جديدة مثيرة للاهتمام عن تاريخ ظهور "كورونا" قدّمها عالمان أمريكيان متخصصان في الفيروسات والأحياء، تشير إلى أن تاريخ ظهور الفيروس التاجي المستجد، يعود إلى 8 سنوات.

وتشير هذه الرواية التي صاغها عالم الفيروسات جوناثان لاثام، وعالمة الأحياء أليسون ويلسون، إلى أن العدوى ربما تكون قد تكيّفت مع جسم الإنسان في الصين عام 2012.

وروت صحيفة "إندبندنت ساينس نيوز"، أن العالميْن عثرا على سجلات طبية تعود لعمال مناجم عولجوا في مقاطعة يونان الصينية، وكان قد سبق لهم العمل في تنظيف المناجم من فضلات الخفافيش لمدة أسبوعين.

وظهرت على هؤلاء المرضى أعراض مميزة لعدوى الفيروس التاجي، وخاصة السعال الجاف والحمّى الشديدة وآلام في الأطراف والالتهاب الرئوي، بحسب " اليوم".

ورصد أن عديداً من هؤلاء المرضى جرى إيصالهم بأجهزة التنفس الصناعية في أثناء العلاج، ونتيجة ذلك، تُوفي ثلاثة من كل ستة عمال.

وفي وقت لاحق، تم إرسال عيّنات من عمال المناجم لتحليلها في مختبر يووهان، واكتشف الخبراء أن جميع المرضى أصيبوا بالفيروس التاجي.

وانطلاقاً من هذه الأحداث، افترض لاثام وويلسون أن "كوفيد-19"، قد تكيف منذ فترة طويلة مع جسم الإنسان.

ولا تزال الروايات عن ظهور الوباء متضاربة، وعجز العلماء حتى الآن عن تأكيد أي منها، علاوة على دخول هذه المسألة معترك التوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين وأطراف غربية أيضاً من خلال اتهامها بالمسؤولية عن الوباء ومحاولة الضغط عليها ومطالبتها بتعويضات.

بالمقابل، تصر الصين على أن بؤرة الوباء الأولى ظهرت أواخر ديسمبر 2019 في ووهان، وأنها عدوى طبيعية تسبب بها نوع جديد من الفيروس التاجي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة

أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة

فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

شبكة عيون الإخبارية