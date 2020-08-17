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الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

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الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة
قالت: أي تهديد يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً للاستقرار فيها

الإمارات تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أراضي المملكة العربية ، من خلال إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.

وجدّدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزّأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات، يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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