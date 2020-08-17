أخبار عاجلة

أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة -
"بومبيو": الميليشيات هددت استقرار العراق.. ومستمرون في الضغوط  القصوى على طهران -
فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

Print
42 عامًا شاهدة على أعلى المعايير والمؤشرات في جودة وأداء المدينة الاقتصادي والتنموي

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

في مثل هذا اليوم قبل 42 عامًا، وضع جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- حجر الأساس لمدينة ينبع الصناعية في السابع والعشرين من ذي الحجة عام 1399هـ، خلال الحفل التاريخي الذي أقيم في الخيمة الملكية بمدينة ينبع الصناعية.

ومنذ ذلك اليوم وقصص التنمية الحضارية والصناعية تتوالى في الجزء الغالي من المملكة بفضل من المولى عز وجل، ثم بالرعاية والاهتمام من القيادة الحكيمة وبفضل الدعم السخي والمساندة الدائمة من الملوك والقيادات الرشيدة للمملكة، والتي تُوّجت بالمشاريع الاقتصادية العملاقة وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله؛ تمكنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع من تخطي كل الصعاب وتحقيق الكثير من المنجزات؛ مما أكسبها تميزًا ليس على المستوى المحلي فقط وإنما إقليميًّا وعالميًّا.

ويكمن سر هذا النجاح في دعم القيادة الرشيدة غير المحدود الذي تَلَقّته الهيئة الملكية منذ إنشائها ونتيجة لفكر سديد ينم عن رؤى ثاقبة لحكومة حكيمة سخّرت الإمكانات المادية والبشرية لتضع المملكة في مصافّ الدول الصناعية الكبرى في العالم وتأسيس مدن صناعية وفق أعلى المعايير العالمية بأسلوب إداري فريد من نوعه في المملكة؛ حيث تعمل الهيئة الملكية وفقًا لمفهوم الإدارة الشاملة وهي: التخطيط الشامل، والتجهيزات الأساسية، والتشغيل والصيانة، وتشجيع الاستثمار، والأمن والسلامة، والصحة وخدمة المجتمع، والتعليم، وتأهيل القوى العاملة، وحماية البيئة.

وكان السابع والعشرون من ذي الحجة عام 1399هـ إيذانًا بانطلاق عجلة بناء مدينة ينبع الصناعية هذا الصرح الصناعي والاقتصادي العملاق؛ للإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتخفيف الاعتماد على البترول، عن طريق زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الإنتاج المحلي الإجمالي؛ لتحقيق نهضة تنموية شاملة. وشهدت مدينة ينبع الصناعية -خلال السنوات الماضية- تدفق العشرات من الاستثمارات الضخمة إليها في ظل المناخ الاستثماري النموذجي الخصب الممتد عبر عقود من العمل الدؤوب المتفاني؛ حيث توافر الأراضي المطورة بأسعار تنافسية، وبنى تحتية للأراضي الصناعية بما فيها مياه التبريد والمياه الصناعية.

وتم إعداد المخطط العام لمدينة ينبع الصناعية، لتتوافق مع أعمال التجهيز الصناعي مع أعمال التطوير العمراني والحضاري في الوقت نفسه، بالتزامن مع توافد الموظفين والأيدي العاملة الذين كوّنوا بعد ذلك حجم السكان الفعلي للمدينة، والذين يتمتعون بجودة حياة لا مثيل لها؛ إذ تتوزع المساكن النموذجية في كل الأحياء السكنية، كما تتوفر للساكنين بها مؤسسات تعليمية عالية التطور من كليات ومعاهد ومدارس؛ فضلًا عن المراكز التجارية والاجتماعية والترفيهية والمساجد، والعديد من المراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

وعزز حصول مدينة ينبع الصناعية على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية من منظمات عالمية على رأسها منظمة الأمم المتحدة وبرامجها الإنمائية، وكان آخر إنجازاتها حصول مدينة ينبع الصناعية على شهادة الآيزو lSO 37120 من المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD)، التي تعنى بمؤشرات المدن في مجالات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بمجتمعاتها.

وحصدت مدينة ينبع الصناعية هذه الشهادة نظير تحقيقها أعلى المعايير والمؤشرات التي تقيس جودة وأداء المدينة الاقتصادي والتنموي والحضاري والصحي والإداري، بعد أن كانت قيعانًا سبخة في قلب الصحراء، إلى أكبر مشروع هندسي في العالم وأكبر مركز لجذب الاستثمارات؛ حيث إن قوة الإرادة والرؤى الحكيمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- مكّنت من تحويل الحلم إلى حقيقة.

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

شاهد.. ذكرى تأسيس ينبع الصناعية تُعيد التاريخ لبدايات الوثبة الصناعية العملاقة

ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة

أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة

"بومبيو": الميليشيات هددت استقرار العراق.. ومستمرون في الضغوط  القصوى على طهران

"بومبيو": الميليشيات هددت استقرار العراق.. ومستمرون في الضغوط  القصوى على طهران

فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

شبكة عيون الإخبارية