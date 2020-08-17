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"بأيهما تلدغ تقتل".. شاهد أخطر الحيّات تطل برأسين في نسخة نادرة

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ترفض السلطات الهندية الإعلان عن مكان وجودها

"بأيهما تلدغ تقتل"، هكذا يمكن وصف حيّة "راسل" القاتلة والنادرة ذات الرأسين، التي تم العثور عليها بولاية ماهاراشترا- غربي الهند.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تم العثور على الحيّة النادرة والقاتلة يوم 7 اغسطس الجاري، خارج أحد المنازل بمنطقة ديمبلي شاه في مدينة كاليان بولاية ماهاراشترا.

وتم استدعاء صائد الثعابين الخبير، بريم أهير، الذي جاء بصحبة موظفي خدمة الغابات، وتمكن "أهير" من الإمساك بالأفعى ذات الرأسين، التي يبلغ طولها نحو 11 سنتيمتراً، وقام موظفو الغابات بنقل الأفعى إلى أحد الأماكن التابعة لمؤسسة الحفاظ على الغابات، لتكون في مكان آمن ويتم إجراء مزيد من البحث والدراسة عليها.

جدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن مكان وجود الحيّة، خشية قيام البعض بقتلها، لاعتقادهم بأن بعض المخلوقات ذات الرأسين ربما تكون أرواحاً شريرة.

وقال موظف خدمات الغابة، سوزانتا ناندا، تحمل أفعى "راسل" أحد أخطر السموم في العالم، لذا فهي أخطر بكثير من معظم الثعابين السامة لأنها تؤذي الإنسان حتى لو نجا بحياته من لدغتها.

وعن رأسَي الأفعى، قال "أهير": "يبلغ طول كل رأس أقل من بوصة، وكل رأس يعمل بشكل منفصل، ويمكن لأيّ منهما أن يلدغ"، وأضاف: " لكن لأنها ذات رأسين قد تكون معرضة للخطر في البرية بسبب الخلل الجيني".

وتقول الصحيفة، إنه حسب دراسات جامعة ميتشيجان، فإن أفاعي "راسل" هي "واحدة من أخطر الثعابين" في آسيا وتتسبّب في "آلاف الوفيات كل عام"، ويعاني الضحايا مجموعة واسعة من الأعراض، تراوح بين الألم والقيء إلى الدوار والفشل الكلوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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