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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على نجران.. والمدني يصدر تحذيرًا

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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على نجران.. والمدني يصدر تحذيرًا "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على نجران.. والمدني يصدر تحذيرًا
دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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