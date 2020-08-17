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مزيد من الاشتعال.. وزيرا دفاع تركيا وقطر يزوران ليبيا فجأة

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مزيد من الاشتعال.. وزيرا دفاع تركيا وقطر يزوران ليبيا فجأة مزيد من الاشتعال.. وزيرا دفاع تركيا وقطر يزوران ليبيا فجأة
"أكار" و"العطية" سيُجريان محادثات مع المسؤولين بحكومة السراج ويلتقيان قادة المليشيات

مزيد من الاشتعال.. وزيرا دفاع تركيا وقطر يزوران ليبيا فجأة

فيما يعتبر صبًّا لمزيد من البنزين على النيران المشتعلة بليبيا؛ وصل وزير دفاع قطر خالد العطية، ونظيره التركي خلوصي أكار، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة لم يتم الإعلان عنها من قبل.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن الوزيرين سيُجريان محادثات مع المسؤولين في حكومة فايز السراج غير الدستورية، والتي تبسط هيمنتها على طرابلس، بالإضافة إلى لقاء بعض قادة المليشيات هناك؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، أنه رصد نشر تركيا لمنظومة دفاع جوي في العديد من المناطق غربي البلاد وخاصة في قاعدة الوطية التي سيطر عليها المرتزقة الأتراك.

وتتدخل تركيا عسكريًّا في ليبيا لدعم حكومة السراج بتقديم دعم جوي وأسلحة ومرتزقة متحالفين معها من سوريا بدعم وتمويل قطري.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى؛ بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويكشف المرصد تفاصيل الطريقة التي تعتمدها المخابرات التركية لخداع المرتزقة السوريين؛ مشيرًا إلى دور قطري في استضافتهم وتدريبهم قبل إرسالهم إلى جبهات القتال في ليبيا.

وأكد الجيش الوطني الليبي أن تركيا تقوم بشكل مستمر بتفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا بالأموال القطرية؛ منوهًا بأن هذه ليست محطتهم الأخيرة؛ حيث يتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة.تركيا قطر ليبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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