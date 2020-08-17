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حرارة ترتفع ونصيحة لراغبي السفر.. طقس الإثنين بتوقيع "الحصيني": أمطار هنا

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حرارة ترتفع ونصيحة لراغبي السفر.. طقس الإثنين بتوقيع "الحصيني": أمطار هنا حرارة ترتفع ونصيحة لراغبي السفر.. طقس الإثنين بتوقيع "الحصيني": أمطار هنا
قال: رياح من متوسطة لقوية على أجزاءٍ من مكة والمدينة والشرقية والشمالية والخليج

حرارة ترتفع ونصيحة لراغبي السفر.. طقس الإثنين بتوقيع

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أن يطرأ ارتفاع قليل في الحرارة يتراوح من 2 °C لـ 3 °C على مناطق المملكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مَن له رغبة في السفر للجنوب، خاصة مرتفعات جازان وعسير، فالأيام المقبلة مناسبة للذهاب إلى منطقة عسير وجازان لمَن يرغب الأجواء الضبابية والأمطار، بإذن الله".

وتابع: "متوقع اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير وغرب نجران وجنوب الشرقية؛ تمتد نواحي اليمن والإمارات وعُمان".

واستطرد: "رياح من متوسطة لقوية على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشرقية والشمالية والخليج".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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